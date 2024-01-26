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Президент «Урала» Иванов: Сиссе — наш футболист, он никуда не уйдёт

Президент «Урала» Иванов: Сиссе — наш футболист, он никуда не уйдёт
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что футболист екатеринбургской команды Ибраима Сиссе не покинет клуб в это трансферное окно.

«Ибраима Сиссе — наш футболист. Никаких предложений по нему нет, он никуда не уйдёт», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

29-летний Сиссе провёл в этом сезоне 10 матчей в рамках РПЛ, не записав на свой счёт результативных действий. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тысяч.

«Урал» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Виктора Гончаренко сыграет с «Ахматом» на выезде. Игра состоится в начале марта.

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