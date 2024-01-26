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«Зенит» сделал официальное предложение по бразильскому вингеру «Галатасарая»

«Зенит» сделал официальное предложение по бразильскому вингеру «Галатасарая»
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Российский «Зенит» отправил официальное предложение «Галатасараю» по трансферу бразильского полузащитника Тете, однако оно было отклонено, так как не удовлетворило финансовые запросы турецкого клуба. Об этом сообщает журналист Майкл Ринкон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство стамбульского клуба хочет получить за игрока € 10 млн.

Бразилец Тете является воспитанником «Гремио», откуда перешёл в украинский «Шахтёр» зимой 2019 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, за него заплатили € 15 млн. После трёх лет выступления в клубе весной 2022 года он был арендован французским «Лионом», а затем отправился в аренду в английский «Лестер». Летом 2023 года в качестве свободного агента присоединился к «Галатасараю».

В текущем сезоне бразилец принял участие в 27 матчах «Галатасарая» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Нынешняя рыночная стоимость 23-летнего нападающего — € 20 млн.

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