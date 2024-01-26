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Тен Хаг рассказал, подпишет ли «Манчестер Юнайтед» нападающего этой зимой

Тен Хаг рассказал, подпишет ли «Манчестер Юнайтед» нападающего этой зимой
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что английская команда в текущее трансферное окно не подпишет нового нападающего. По словам нидерландского специалиста, манкунианцы не могут себе позволить новичка из-за финансового фэйр-плей.

«Я рассматривал варианты для усиления нападения, но мы не можем себе позволить новичка из-за финансового фэйр-плей. Конечно, есть Маркус Рашфорд, который может играть на позиции форварда. Также у нас есть есть несколько других альтернатив», — приводит слова тен Хага в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перенёс операцию из-за травмы паха. Ожидается, что французский форвард вернётся в состав команды Эрика тен Хага лишь через 10 недель.

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