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Президент «Наполи» прокомментировал слухи о заинтересованности клуба в услугах Моуринью

Президент «Наполи» прокомментировал слухи о заинтересованности клуба в услугах Моуринью
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис отреагировал на информацию СМИ о том, что он проводил переговоры с португальским тренером Жозе Моуринью на предмет того, чтобы он возглавил неаполитанский клуб.

«Жозе не входит в наши планы. Несмотря на слухи, это никогда не было возможным. Однако я думаю, что его будущее в Италии», — приводит слова Де Лаурентиса Mundo Deportivo.

Напомним, после того как 16 января было объявлено о том, что Моуринью уволен с поста главного тренера «Ромы», появились слухи, что он желает найти работу именно в Италии. «Наполи» назывался в качестве наиболее вероятного нового места работы 60-летнего специалиста.

После 20 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 31 очко и занимает девятое место.

Турнирная таблица Серии А
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