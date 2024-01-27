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Игрок сборной Таджикистана: хотелось бы сыграть в финале Кубка Азии с Узбекистаном

Игрок сборной Таджикистана: хотелось бы сыграть в финале Кубка Азии с Узбекистаном
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Полузащитник сборной Таджикистана, один из лидеров команды Алишер Джалилов ответил на вопрос о заочном соперничестве с национальной командой Узбекистана.

«Заочное соперничество со сборной Узбекистана? Нет, конечно. Мы, наоборот, дружим, друг за друга болеем, переживаем. Чтобы они и мы как можно дальше прошли по турниру. Мне бы вообще хотелось видеть финал Кубка Азии между Таджикистаном и Узбекистаном. Если они дальше нас пройдут, то мы только за них порадуемся, как и они за нас в обратном случае», — приводит слова Джалилова Metaratings.

Напомним, обе сборные прошли в 1/8 финала турнира. Таджикистан завтра, 28 января, встретится с национальной командой ОАЭ. Узбекистан во вторник, 30 января, сыграет с Таиландом.

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