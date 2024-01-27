Сборная Египта принесла в жертву корову ради победы в Кубке африканских наций

В Египетской футбольной ассоциации (EFA) принесли в жертву корову ради победы сборной в Кубке африканских наций, сообщает Associated Press.

По информации источника, в EFA заявили, что мясо принесённой в жертву коровы раздали нуждающимся людям в Каире. Отметим, что в 2008 году футболисты сборной Египта также принесли в жертву телёнка во время Кубка африканских наций, который проходил в Гане. По итогу национальная команда Египта выиграла тот турнир.

Напомним, сборная Египта на групповой стадии три раза сыграла вничью и вышла в плей-офф КАН со второго места. В 1/8 финала африканского турнира Египет сыграет со сборной ДР Конго (28 января). При этом Египет во время КАН потерял своего лидера — Мохамеда Салаха, который получил травму спины.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.