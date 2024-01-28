«Подали так, будто я Ким Чен Ын». Президент УЕФА — о поправке с обнулением своего срока

Президент УЕФА Александер Чеферин объяснил свою идею обнуления срока работы. Напомним, ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

«Почему я считаю необходимыми изменения в уставе, которые помогут мне сохранить пост до 2031 года, если я снова буду баллотироваться? По поводу изменений есть юридический вопрос и фактический вопрос. Юридический вопрос: в 2017 году у нас был съезд, и я предложил ограничения по срокам, которые вошли в устав. Но формулировки были настолько нечеткими, что де-факто у нас не было ограничений по срокам. Мы делаем это, чтобы прояснить это положение, и если мы этого не сделаем, то не будет никаких ограничений, и я смогу баллотироваться вечно.

Фактический вопрос: хочу ли я снова баллотироваться в 2027 году? Я сообщу средствам массовой информации, когда придет время. Честно говоря, я так устал после всего, что мы пережили за последние годы, что не уверен. Но если его не менять, то у нас нет ограничений по срокам. Всё очень просто.

Независимо от законности, не кажется ли мне это решение сложным? Мы живем в мире, где лидеры все чаще пытаются удержаться у власти и подорвать демократию? Это фактический вопрос, и я отвечу на него, когда придет время. Я не думаю, что хочу обсуждать это прямо сейчас. Честно говоря, людей это не сильно волнует. Это большое дело для СМИ и некоторых людей, которые считают себя моральными авторитетами до тех пор, пока это не согласуется с их личными интересами. Это изменение ничего не значит. Но это было преподнесено как «вау», и я стал для них как Ким Чен Ын из Северной Кореи. Это не так, и решение, баллотироваться или нет, зависит только от меня. Сейчас, прежде чем я объявлю о своем решении, трудно что-то сказать», — приводит слова Чеферина The Guardian.