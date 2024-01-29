Игрок «Урала» Влут проходит лечение в Сербии и может выбыть до конца сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о травме полузащитника команды Рая Влута. По словам Иванова, футболист сам получил травму во время зимнего отпуска и опять уехал в Сербию восстанавливаться. Президент клуба отметил, что до зимнего перерыва Влут уже практически восстановился после повреждения, однако самодеятельность в отпуске повлекла за собой плачевные последствия. Иванов отметил, что Влут, вероятно, выбыл до конца нынешнего сезона.

«Травма серьёзная. Во время перерыва повредил ахилл. Он приехал в расположение команды и опять оказался не готов. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Подробностей пока не знаем. Если, не дай бог, у него сейчас подтвердится серьёзное повреждение, то он может выбыть до конца сезона.

Это для нас страшно, а он, видимо, решил сам потренироваться в отпуске. Мы отпускали его домой специально пораньше, чтобы он побыстрее восстановился. До перерыва он у нас уже бегал, был почти готов. Мы надеялись, что на этом первом сборе он уже будет в состоянии. Но тут получил травму…» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».