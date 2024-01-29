«Трабзонспор» попросил снизить требуемую зарплату Антона Миранчука — 61saat

Турецкий «Трабзонспор» попросил снизить требуемую заработную плату полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, сообщает 61saat.

По информации источника, руководство турецкого клуба связалось с агентом Миранчука и поставило под сомнение требуемые финансовые условия. В данный момент Антон получает в стане железнодорожников € 2,4 млн, а его контракт с московским клубом заканчивается летом 2024 года.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинёв сообщил «Чемпионату», что Миранчук принял решение провести остаток сезона в составе железнодорожников. Также представитель игрока отметил, что летом Антон примет решение о месте продолжения карьеры.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника семь игр, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.