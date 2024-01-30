Экс-форвард сборной Грузии Деметрадзе объяснил спад в игре Хвичи Кварацхелии

Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе объяснил спад в игре соотечественника — вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. По словам экс-игрока, это могло случиться из-за большой нагрузки, которая резко свалилась на Хвичу.

«Не скажу, что он сдал. Может быть, чуть-чуть только. Всё-таки он молодой футболист, а нагрузка на него свалилась огромная: Лига чемпионов, чемпионат, Кубок, сборная. Но я думаю, что он ещё наберёт форму», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.