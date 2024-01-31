Арустамян оценил шансы на переход Антона Миранчука в «Зенит» из «Локомотива»

Российский журналист Нобель Арустамян оценил шансы на переход полузащитника Антона Миранчука в «Зенит» из «Локомотива»

«Антон будет востребован и в России. Я уверен, что любой клуб, который борется за высокие места, топ-клуб РПЛ, захочет получить Миранчука, потому что это качественный футболист в расцвете сил, ему 28 лет. Идеальный возраст плюс опыт, качество, умеет играть на разных позициях.

Из того, что я знаю, «Зенит» всегда относился тепло к братьям Миранчукам. Я думаю, что, если бы была возможность [подписать] Алексея, то «Зенит» первым бы это сделал. Я думаю, то же самое есть и по Антону, потому что вряд ли «Зениту» не интересен футболист сборной России в расцвете сил, ещё и с таким опытом», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

В нынешнем сезоне 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей в рамках РПЛ, забил два гола и сделал три результативные передачи.