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Карпин рассказал об интересе «Ростова» к хавбеку «Зенита» Сутормину

Карпин рассказал об интересе «Ростова» к хавбеку «Зенита» Сутормину
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об интересе жёлто-синих к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«Сутормин и «Ростов»? Мы случайно оказались с ним в одном отеле в отпуске. После этого переговорили, что, если у него есть желание играть, мы готовы предоставить такой шанс. Мы рассматриваем таких игроков», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 10-м месте в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карпина сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене. Сутормин в сезоне-2023/2024 провёл семь матчей в рамках РПЛ и записал на свой счёт две результативные передачи.

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