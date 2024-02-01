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«Тоттенхэм» пытается перехватить трансферную цель «Барселоны»

«Тоттенхэм» пытается перехватить трансферную цель «Барселоны»
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Полузащитник «Юргордена» и молодёжной сборной Швеции Лукас Бергвалль в среду, 31 января, посетил трунировочную базу и стадион «Тоттенхэма», сообщает Mundo Deportivo. Напомним, 17-летний футболист является одной из главных трансферных целей «Барселоны».

По информации источника, экскурсию по арене «шпор» Бергваллю провёл его соотечественник — вингер лондонской команды Деян Кулушевски. Во время прогулки он всячески пытался убедить Лукаса перейти в «Тоттенхэм».

Бергвалль выступает за «Юргорден» с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее стало известно, что Бергвалль близок к переходу в «Барселону».

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