Шалимов: в «Зените» никому расслабиться не дадут — быстро встряхнут

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов не согласился с мнением, что «Зенит» пресытился медалями.

«Игроки-то могут пресытиться, но там руководители не пресытятся никогда. Отсюда и такие трансферы, и такое внимание к команде. В «Зените» никому расслабиться не дадут — как и в «Краснодаре». Быстро тебя встряхнут, если расслабишься. С бразильцами тренеру бывает тяжело, но в Питере всё находится под серьёзным контролем. Как бы ты ни хотел уехать, если руководство будет против — не уедешь и будешь играть и выкладываться по полной. У Галицкого тоже не забалуешь, но просто «Зенит» выиграл пять чемпионатов подряд, а «Краснодару» ещё надо к первому прийти. А подход, я думаю, плюс-минус одинаковый. Успех ни одним, ни другим не приестся», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Зенит» становится чемпионом России пять лет подряд с 2018 года.

После 18 туров санкт-петербургский клуб занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).