Агент игрока «Краснодара» Кривцова: Никите рано в Европу, хотя предложение было

Агент Младен Гргич, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, прокомментировал факт продления контракта его клиента с «быками» до 2029 года.

«Никита — игрок высокого уровня, возможно, через года два он будет лучшим футболистом России. «Краснодар» — хороший клуб, занимает первое место. В Европу ему уходить ещё рано, хотя предложение было. Подождём до лета, сперва нужно стать чемпионом России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» объявил о пролонгации трудового соглашения с Кривцовым вчера, 2 февраля.

В нынешнем сезоне Кривцов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место.