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Иран — Япония: гости открыли счёт в матче

Иран — Япония: гости открыли счёт в матче
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В эти минуты идёт третий матч 1/4 финала Кубка Азии, в котором встречаются сборные Ирана и Японии. Игра проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Катаре. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 14:30 МСК
Иран
2-й тайм
0 : 1
Япония
0:1 Морита – 28'    

На 28-й минуте полузащитник сборной Японии Морита воспользовался брешью в иранской обороне, по центру проскочил в штрафную, пробил не совсем удачно, но мяч от ноги вратаря залетел в сетку ворот.

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Ирана в послематчевой серии пенальти обыграла сирийскую национальную команду со счётом 5:3 (основное время — 1:1). В свою очередь, сборная Японии выиграла у Бахрейна со счётом 3:1.

Победитель этой пары в полуфинале Кубка Азии встретится с победителем пары Катар — Узбекистан.

Вчера, 2 февраля, в первом матче 1/4 финала этого турнира сборная Иордании одержала победу в матче с Таджикистаном со счётом 1:0. Сборная Южной Кореи обыграла Австралию со счётом 2:1. Таким образом, Иордания и Южная Корея сыграют в полуфинале Кубка Азии.

Календарь Кубка Азии
Турнирная сетка Кубка Азии
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