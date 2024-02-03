Агент Барбоза оценил решение руководства «Зенита» продлить контракт с Кассьеррой

Популярный португальский футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на новость о том, что петербургский «Зенит» продлил контракт с нападающим Матео Кассьеррой.

«Продление контракта с Кассьеррой — правильное решение руководства «Зенита». На мой взгляд, Матео является одним из ключевых игроков команды сейчас. Тем более что в этом сезоне у него очень хорошая результативность. Кассьерра приносит большую пользу клубу. Думаю, в будущем «Зенит» может отлично заработать на продаже Кассьерры. Если он продолжит так же играть, то желающие купить его обязательно найдутся», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что нападающий Матео Кассьерра продлил контракт с сине-бело-голубыми до июня 2027 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 22 матчах. Он записал на свой счёт 15 голов и пять ассистов.