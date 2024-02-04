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Валерий Непомнящий: сборная Таджикистана превзошла себя на Кубке Азии

Валерий Непомнящий: сборная Таджикистана превзошла себя на Кубке Азии
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о выступлении сборной Таджикистана в Кубке Азии. Национальная команда Таджикистана уступила в 1/4 финала турнира национальной команде Иордании со счётом 0:1.

Кубок Азии . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 14:30 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 1
Иордания
0:1 Ханонов – 66'    

«Таджикистан превзошёл себя. Они впервые участвовали в финальной стадии и вышли из группы, но, к сожалению, [в четвертьфинале] проиграли. Узбекистан на азиатском уровне давно себя проявляет, а вот таджики — впервые», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1/8 финала Кубка Азии сборная Таджикистана победила национальную команду ОАЭ (1:1, 5:3 по пенальти). Соперниками Таджикистана на групповом этапе были Китай, Катар и Ливан. Сборная Таджикистана вышла из группы со второго места.

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