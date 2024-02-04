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Тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

Тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге
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Главный тренер американского «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему нападающий команды Лионель Месси не сыграл с местным клубом «Гонконг ХI» (4:1).

«Нам понравилось сегодня на стадионе, и мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Луиса Суареса и Лионеля Месси. Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем.

Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести Месси на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким», — приводит слова Мартино South China Morning Post.

Напомним, на трибунах присутствовали 38 323 зрителей, которые ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия, а Суарес также просидел в запасе, причём без особых на то причин. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.

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