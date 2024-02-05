Игроки российских клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили массовую драку после товарищеского матча на сборах в Турции. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Челябинска. После финального свистка вспыхнула потасовка, часть которой попала в трансляцию матча.

Российские команды устроили массовую драку на сборах в Турции. Видео:

Видео опубликовано на клубном YouTube-канале «СКА-Хабаровск»

Один из игроков «СКА-Хабаровск» и оппонент из челябинского клуба начали врукопашную выяснять отношения друг с другом, после чего к процессу разборок присоединились остальные футболисты. Вскоре после начала драки прямая трансляция была прервана.

Напомним, «СКА-Хабаровск» выступает в Первой лиге, где к зимнему перерыву идёт на 11-м месте. «Челябинск» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Второй лиги.