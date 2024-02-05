Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев отреагировал на слухи о недовольстве Клаудиньо и Вендела в «Зените».

«Я бы сказал, что эта история для нас не новая. Думаю, что проблема иногда случается в том, что как только они попадают в свою обитель… Вот как-то влияют какие-то потусторонние факторы, когда они возвращаются туда, в Бразилию. То ли попадают в свой рай, где они жили большинство своих лет и им там комфортно… Наверное, ещё агенты не всегда помогают быть в спокойствии, поэтому игроки возвращаются такими нервными или вообще не хотят возвращаться.

Это всегда одно и то же. Пытаются выбить улучшенный контракт или поиграть на нервах, посмотреть, что произойдёт. Но вышеназванные игроки… Какую-то сумму больше выбить невозможно. Сколько больше можно выбивать?

Плюс это же всегда одно и то же, или пытаются этим самым какой-то выбить себе ещё более улучшенный контракт, или немножко поиграть на нервах, посмотреть, что произойдёт. Невозможно выбить больше? Нет ничего невозможного, может быть только невозможно вернуться», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».