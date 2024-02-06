«Виноваты все, но в футболе платят тренеры». Пауло Дибала – об увольнении Жозе Моуринью

Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала высказался об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

«Я сказал ему всё, что мне нужно было сказать ему наедине. Жаль терять тренера по ходу сезона. Я считаю, что виноваты все, но в футболе платят тренеры. Мы, игроки, также должны заглянуть внутрь себя, чтобы найти объяснение случившемуся», — приводит слова Дибалы официальный сайт «Ромы».

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Конференций (2021/2022), а также дошла до финала Лиги Европы (2022/2023), где проиграла «Севильи» со счётом 1:1 (4:1).

61-летний специалист был уволен из «Ромы» в январе 2024 года, его сменил Даниеле Де Росси.

После 23 туров «Рома» занимает пятое место в Серии А с 38 очками. лидирует в чемпионате «Интер» (57 очков).