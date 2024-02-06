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Юрист ответил, что может грозить Промесу при невозмещении ущерба брату за ножевое ранение

Юрист ответил, что может грозить Промесу при невозмещении ущерба брату за ножевое ранение
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Юрист Андрей Князев объяснил, что может грозить футболисту «Спартака» Квинси Промесу при невозмещении ущерба двоюродному брату за ножевое ранение.

«Если Промес откажется выплачивать компенсацию двоюродному брату, будет наложен арест на его имущество, счета. Возможно и другое наказание, но, скорее всего, будут взыскивать имущество недобровольно. На срок потенциального заключения это не влияет. Но может повлиять в дальнейшем на условно-досрочное освобождение», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама обязал Промеса выплатить ущерб двоюродному брату, получившему ножевое ранение. По версии обвинения, Квинси ранил своего родственника во время вечеринки, которая состоялась в 2020 году.

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