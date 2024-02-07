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Валерий Овчинников: через год-полтора ФИФА ослабит поводья, нужно продлевать Карпина

Валерий Овчинников: через год-полтора ФИФА ослабит поводья, нужно продлевать Карпина
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Российский тренер Валерий Овчинников высказал мнение на тему потенциального продления контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Надо продлевать соглашение. Карпин нужен сборной. А кого бы вы хотели предложить вместо него? Карпин есть Карпин. На сегодняшний день он главный тренер сборной России. Сейчас нет международных матчей, соответственно, нет такой ответственности. В дальнейшем ФИФА и УЕФА ослабят свои поводья. Думаю, год-полтора и всё сбалансируется», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валерий Карпин был назначен главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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