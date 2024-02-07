Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: «Спартаку» нельзя удовлетворяться пятым местом и рассказывать, что растут молодые

Ловчев: «Спартаку» нельзя удовлетворяться пятым местом и рассказывать, что растут молодые
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что красно-белые не должны довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице, рассказывая, что занимаются развитием молодых игроков. По его мнению, таким образом главный тренер команды Гильермо Абаскаль готовит почву для своего возможного ухода.

«Нельзя удовлетворяться пятым местом и рассказывать нам о том, что растут молодые. По всему вижу, что Абаскаль начинает давать отступного. Чтобы потом, если что, сказать, что никому и ничего не обещал, а от него ничего и не требовали», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» под руководством Абаскаля ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

Материалы по теме
«Спартак» страдает из-за полномочий Абаскаля. Конфликт с Джикией был неизбежен
«Спартак» страдает из-за полномочий Абаскаля. Конфликт с Джикией был неизбежен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android