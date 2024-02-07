Дьяков: с Карпиным должны продлить контракт, пусть работает в сборной России дальше

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о работе главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

«Смысл что-то менять? Сейчас всё равно международных официальных матчей нет. Карпин выбрал путь, что взрослых футболистов не берёт в сборную, и подготавливает ближайший резерв, более молодых игроков. Хотя они не все заслуживают на сегодняшний день играть в сборной. Но футболисты перспективные, и посыл Карпина ясен. Это будущие игроки сборной через несколько лет. Я считаю, что с Карпиным нужно продлить контракт, пусть работает дальше. Зачем тогда его назначали на несколько лет, чтобы бросить на полпути?

Не знаю, кто готов возглавить сборную вместо Карпина. Это сборная России и серьёзный уровень, но опять же надо понять, кто готов возглавить её ради товарищеских матчей. Потому что пока неизвестно, когда будет возвращение к официальным играм. Я считаю, что заменой Карпину должен быть российский специалист. Какой смысл приглашать иностранца? Нужно назначать русского тренера, который здесь будет смотреть все матчи и знать всех футболистов», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Карпин возглавил сборную России 23 июля 2021 года. 1 сентября 2021 года национальная команда провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.