Гончаренко одолел Г. Иванова в финале 19-го общекомандного турнира «Урала» по теннису

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко стал победителем 19-го общекомандного турнира по большому теннису, сообщает пресс-служба клуба. В финальном матче белорусский специалист оказался сильнее президента «Урала» Григория Иванова в односетовом матче — 7:5.

Во встрече за третье место сошлись тренеры команды Евгений Аверьянов и Александр Шалагин. В этом противостоянии победу одержал Александр Львович. Что касается игроков «Урала», то лучшими среди них стали Артём Мамин и Денис Кулаков. Они выбыли в четвертьфинале турнира.

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков после 18 проведённых матчей.