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Воспитанник «Зенита»: топовых выпускников в Петербурге могло быть гораздо больше

Воспитанник «Зенита»: топовых выпускников в Петербурге могло быть гораздо больше
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Полузащитник «Тюмени» и сборной Таджикистана Руслан Хайлоев, являющийся воспитанником «Зенита», считает, что молодёжка санкт-петербургского клуба достойна большего количества шансов проявить себя.

«Я не имею ничего против большого количества бразильцев в команде, но если бы в «Зените» давали больше шансов воспитанникам, то топовых выпускников было бы гораздо больше. Молодёжка в Петербурге очень сильная, команда каждый год в призах. Правда, при этом почти никто не доходит до основного состава», — приводит слова Хайлоева Metaratings.

По итогам прошедшей части сезона «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 18 проведённых матчей.

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