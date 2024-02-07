Воспитанник «Зенита»: топовых выпускников в Петербурге могло быть гораздо больше

Полузащитник «Тюмени» и сборной Таджикистана Руслан Хайлоев, являющийся воспитанником «Зенита», считает, что молодёжка санкт-петербургского клуба достойна большего количества шансов проявить себя.

«Я не имею ничего против большого количества бразильцев в команде, но если бы в «Зените» давали больше шансов воспитанникам, то топовых выпускников было бы гораздо больше. Молодёжка в Петербурге очень сильная, команда каждый год в призах. Правда, при этом почти никто не доходит до основного состава», — приводит слова Хайлоева Metaratings.

По итогам прошедшей части сезона «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 18 проведённых матчей.