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Реакция Месси на дважды не забитый одноклубником пенальти

Реакция Месси на дважды не забитый одноклубником пенальти
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7 февраля в Токио состоялся товарищеский матч между японским клубом «Кобе» и «Интер Майами», который завершился победой хозяев поля в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). 36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси вышел на замену на 60-й минуте игры.

В послематчевой серии пенальти вингер «Интер Майами» Роберт Тэйлор дважды не реализовал свой удар при счёте в серии 3:3 и ударе в запасе у игроков американского клуба. Первую попытку Тэйлора отразил голкипер «Кобе», однако этот сейв не был засчитан из-за того, что вратарь преждевременно покинул линию ворот. После повторного удара мяч угодил в перекладину.

В социальные сети попало видео саркастической реакции Месси на повторную осечку Тейлора.

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