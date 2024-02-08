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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос переходит в «Гремио» — Globo Esporte

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос переходит в «Гремио» — Globo Esporte
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Футболист петербургского «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио». Об этом сообщает Globo Esporte.

По сведениям источника, бразильский клуб возьмёт в аренду Ду Кейроса сроком на один сезон. Сделка уже закрыта. В скором времени об этом будет объявлено официально.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переход полузащитника «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался из-за санкций. Сообщалось, что в связи с тем, что 70% бразильского клуба принадлежит американской компании «777», ему было запрещено вести любые дела с «Газпромом».

Напомним, в нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах. Он отметился одним голом. Действующее соглашение бразильца с клубом из России рассчитано до июня 2028 года.

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