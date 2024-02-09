Моуринью: абсурдно думать, что вы могли бы научить чему-то Месси

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Мне никогда не приходилось тренировать Лионеля Месси, но никто не может тренировать Месси. Абсурдно думать, что вы могли бы научить чему-то Месси, потому что у него врождённый талант. Возможно, он научит вас некоторым вещам. Всё, что вы можете сказать, это то, что вы имели честь работать вместе с ним», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард также выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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