Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соломатин: в тот момент хотел бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть Черчесова!

Соломатин: в тот момент хотел бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть Черчесова!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером «Динамо» Станиславом Черчесовым.

«Была история, когда у меня на тренировке срезался мяч и задел его макушку. Мяч предательски попал на кочку и полетел совершенно не туда, куда было надо. В тот момент я хотел бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть его! Черчесов совершенно это не оценил.

Он сразу меня убрал, как только пришёл. Если честно, я этого не понял. Когда я мог перейти в другую команду, Черчесов не хотел меня отпускать полноценным трансфером, а настаивал на аренде. Но в итоге мы просто разошлись, пожав друг другу руки. У меня нет ни плохого, ни хорошего по отношению к нему», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Материалы по теме
«Высказал Денисову всё, и жизнь перед глазами пролетела». Приключения таланта из «Динамо»
Эксклюзив
«Высказал Денисову всё, и жизнь перед глазами пролетела». Приключения таланта из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android