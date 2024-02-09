Соломатин: в тот момент хотел бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть Черчесова!

Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером «Динамо» Станиславом Черчесовым.

«Была история, когда у меня на тренировке срезался мяч и задел его макушку. Мяч предательски попал на кочку и полетел совершенно не туда, куда было надо. В тот момент я хотел бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть его! Черчесов совершенно это не оценил.

Он сразу меня убрал, как только пришёл. Если честно, я этого не понял. Когда я мог перейти в другую команду, Черчесов не хотел меня отпускать полноценным трансфером, а настаивал на аренде. Но в итоге мы просто разошлись, пожав друг другу руки. У меня нет ни плохого, ни хорошего по отношению к нему», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.