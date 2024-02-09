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Павел Соломатин: Казань — огромный город, здесь и третью команду можно сделать

Павел Соломатин: Казань — огромный город, здесь и третью команду можно сделать
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Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин высказался о переходе в свой нынешний клуб, а также оценил наличие двух профессиональных команд в городе Казани.

«Позвонил агент и предложил такой вариант. Потом я переговорил со спортивным директором клуба, и мы друг друга поняли, к чему хотим прийти. Клуб здесь очень амбициозный, с большими задачами. Хочу помочь их решить и, конечно, помочь себе — вернуться на другой уровень. Наш главный тренер Евгений Варламов сформулировал задачи чётко: побеждать в каждом матче.

Я впервые так долго в Казани. Приезжал сюда в основном на игры, на день или два максимум. А теперь я живу здесь почти три недели. Огромный город, красивый. Думаю, здесь можно и третью команду сделать», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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