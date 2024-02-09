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Зобнин отреагировал на неприличный жест Медведева из «Зенита» к «Спартаку»

Зобнин отреагировал на неприличный жест Медведева из «Зенита» к «Спартаку»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал неприличный жест, который показал председатель правления «Зенита» Александр Медведев, упомянув красно-белых.

«Жест Медведева к «Спартаку»? Никак не отреагировал. Мы как-то можем поменять его отношение [к «Спартаку»]? Мы готовимся, нужно всё на поле показывать. А рассказывать, кто кого изнасилует — не наше», — приводит слова Зобнина издание Sport24.

Напомним, в середине января на YouTube-канале «Зенита» появилось видео, на котором председатель правления «Зенита» Александр Медведев обратился к хавбеку сине-бело-голубых Клаудиньо с фразой «Ready? «Спартак», а потом несколько раз ударил ладонью по кулаку. Вскоре «Зенита» ограничил доступ к этому видеоролику, а сам Медведев, комментируя этот инцидент, сообщил, что «каждый всё понимает в меру своей испорченности».

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