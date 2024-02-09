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Соломатин: после ничьей «Анжи» с ЦСКА нас увезли в Турцию на два дня — просто отдохнуть!

Соломатин: после ничьей «Анжи» с ЦСКА нас увезли в Турцию на два дня — просто отдохнуть!
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Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин рассказал, как руководство «Анжи» относилось к футболистам.

«Там все были в шоке от происходящего. Для команды всё делалось на высшем уровне. Например, на следующий день после ничьей с ЦСКА нас увезли в Турцию на два дня. Просто отдохнуть! Хотели, чтобы команда перезагрузилась. Меня это очень удивило. Не было ощущения, что всё резко обрушится. Понятно, что все звёздные игроки ушли, играли теми, кто остался в команде, но было и усиление. Самое интересное, что в Лиге Европы мы играли неплохо, а в чемпионате просто не шло. Потом «Анжи» вообще вылетел», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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