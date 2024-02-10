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«Лацио» на выезде уверенно разобрался с «Кальяри»

«Лацио» на выезде уверенно разобрался с «Кальяри»
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Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). В качестве главного судьи встречи выступил Марко Ди Белло. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 3
Лацио
Рим
0:1 Дейола – 26'     0:2 Иммобиле – 49'     1:2 Гаэтано – 51'     1:3 Андерсон – 65'    

«Лацио» вышел вперёд на 26-й минуте после того, как хавбек хозяев Алессандро Дейола срезал мяч в свои ворота. В самом начале второго тайма подопечные Маурицио Сарри упрочили лидерство — пенальти реализовал Чиро Иммобиле. Спустя всего две минуты «Кальяри» отыграл один мяч усилиями Джанлуки Гаэтано, однако на 65-й минуте вингер римлян Фелипе Андерсон забил ещё один гол в ворота соперника. Как итог — 3:1 в пользу «Лацио».

После 24 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 37 очков и занимает шестое место, отставая от лидирующего миланского «Интера» на 20 очков. В свою очередь, «Кальяри» располагается на предпоследней, 19-й строчке, имея в активе 18 очков.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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