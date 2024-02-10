«Лацио» на выезде уверенно разобрался с «Кальяри»

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). В качестве главного судьи встречи выступил Марко Ди Белло. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Лацио» вышел вперёд на 26-й минуте после того, как хавбек хозяев Алессандро Дейола срезал мяч в свои ворота. В самом начале второго тайма подопечные Маурицио Сарри упрочили лидерство — пенальти реализовал Чиро Иммобиле. Спустя всего две минуты «Кальяри» отыграл один мяч усилиями Джанлуки Гаэтано, однако на 65-й минуте вингер римлян Фелипе Андерсон забил ещё один гол в ворота соперника. Как итог — 3:1 в пользу «Лацио».

После 24 туров чемпионата Италии «Лацио» набрал 37 очков и занимает шестое место, отставая от лидирующего миланского «Интера» на 20 очков. В свою очередь, «Кальяри» располагается на предпоследней, 19-й строчке, имея в активе 18 очков.