Салихова раскритиковала гендиректора «Спартака» Малышева за поездки с клубом

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе нынешнего генерального директора московского клуба Олега Малышева.

«Малышев может хорохориться, говоря, что агенты не ставят ультиматумы клубу. В сильном клубе не ставят — но и тренер в сильном клубе ведёт себя по-другому, и спортивный директор. А генеральный директор вообще должен сидеть в офисе, а не в клубной униформе месяцами на сборах с командой [находиться] и выезды из вип-ложи пробивать.

Вы знаете имена генеральных директоров «ПСЖ», «Ювентуса», «Баварии» или «Арсенала»? Много они дают послематчевых интервью? Или комментируют контракты игроков? Ведь обещали же, что всё будет по-другому, в наилучших традициях европейских клубов, с чётким разделением по функционалу», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Малышев был назначен генеральным директором «Спартака» в июле прошлого года. На этом посту 46-летний функционер сменил Евгения Мележикова, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 30 очков после 18 туров. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.