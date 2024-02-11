Лионель Месси опубликовал милое семейное фото с женой и тремя сыновьями

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в одной из социальных сетей опубликовал милое семейное фото с женой и тремя сыновьями.

Фото: Соц.сети Лионеля Месси

Напомним, Месси в 2023 году выиграл награду «Золотой мяч» от France Football, которая стала для него восьмой в карьере. Лионель в том году стал чемпионом Франции вместе с «ПСЖ», выиграл Суперкубок Франции и принёс «Интер Майами» первый трофей в истории клуба — Кубок лиг.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Контрактное соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Месси провёл за «Интер Майами» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

Ранее аргентинец защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».

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