Магомед Адиев: нельзя говорить, что РПЛ — мёртвая лига в условиях бана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Нельзя говорить, что РПЛ — мёртвая лига в условиях бана. Чемпионат России всегда был на слуху и конкурентным, это всё осталось. Да, может быть, повлияли санкции — не играем в еврокубках, поэтому РПЛ не так сильно манит больших футболистов и тренеров. Теперь их тяжело перетащить в Россию. Каждый спортсмен хочет состязаться на международной арене. Мы все понимаем, что это дело времени. Считаю, что РПЛ — очень серьёзный чемпионат, участвовать в нём большое удовольствие», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.