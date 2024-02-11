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Главный тренер Казахстана Адиев высказался о прогрессе защитника «Зенита» Алипа

Главный тренер Казахстана Адиев высказался о прогрессе защитника «Зенита» Алипа
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о прогрессе защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

«Алип довольно твёрдо стоит на ногах, я его хорошо знаю. Это человек, который во многом сделал себя сам. Не думаю, что слухи об интересе европейских грандов могут его сбить с правильного пути. Даже в те времена, когда Нуралы не попадал в основу «Зенита», он всё равно прилагал усилия, отдавался в тренировочном процессе. Его игры за сборную довольно качественные. Думаю, на европейской арене сейчас это видят, и некоторые скауты обращают внимание на Алипа. Не думаю, что это может отрицательно повлиять на него.

Сложно сказать, какой топ-чемпионат подошёл бы Алипу больше всего. Я знаю его определённые характеристики: он силён в борьбе, любит её, не избегает, он довольно быстрый и хорошо играет вверху. В «Зените» он прибавил и в первом пасе. Нуралы развивается, у него такой возраст, что он ещё будет прибавлять», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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