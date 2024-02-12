Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса стал серебряным призёром Кубка Африки, не сыграв ни одной минуты

Бывший нападающий ПФК ЦСКА Ахмед Муса стал серебряным призёром Кубка африканских наций — 2024 в составе сборной Нигерии. Нигерийцы в финале турнира уступили национальной команде Кот-д'Ивуара со счётом 1:2. При этом Муса не провёл на поле ни одной минуты за весь турнир.

Напомним, Муса перебрался в ЦСКА из нидерландского «Венло» зимой 2012 года — по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Летом 2016 года он перешёл в английский «Лестер» за € 19,5 млн, однако зимой 2018 года вернулся в армейский клуб в рамках арендного соглашения на полгода.

В общей сложности 31-летний футболист сыграл за красно-синих 182 матча во всех турнирах, в которых отметился 61 мячом и 32 голевыми передачами.