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Евгений Ловчев раскритиковал ФИФА и УЕФА из-за введения синих карточек

Евгений Ловчев раскритиковал ФИФА и УЕФА из-за введения синих карточек
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал ФИФА и УЕФА из-за введения синих карточек.

«Сейчас много говорят о том, что нужно ввести какие‑то карточки разного цвета. Мне кажется, это не особо привьётся. Столько в этих ФИФА и УЕФА умников, которые хотят футбол во что‑то другое превратить», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На днях стало известно, что новый вид дисциплинарного наказания в виде синей карточки может быть введён в ближайшее время. Данная карточка будет показываться футболистам за преднамеренный фол или проявление несогласия с официальным представителем матча. После этого игроки будут удаляться с поля на 10 минут. В ФИФА и УЕФА сначала опробуют синюю карточку в женском и молодёжном футболе.

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