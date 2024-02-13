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Суд в Испании обязал Моуринью выплатить задолженности по налогам — Mundo Deportivo

Суд в Испании обязал Моуринью выплатить задолженности по налогам — Mundo Deportivo
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Палата по административным спорам Верховного суда Испании подтвердила, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью должен выплатить задолженность по налогам за 2011 и 2012 годы, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в 2018 году Центральный экономический административный суд отклонил иск Моуринью, который касается налога на доходы физических лиц с 2010 по 2012 год. В следствие чего был наложен налоговый штраф в размере € 571 тыс. и заключено мировое соглашение в размере € 881,3 тыс.

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Позднее Национальный суд отменил штраф и признал налоговую задолженность за 2010 год утратившей силу, но оставил в силе решение по 2011 и 2012 годам. Моуринью обжаловал расчёты за эти два года, потому что он сослался на неправильную оценку экономического суда по налогообложению в отношении платежей, полученных в результате посредничества по его контракту с мадридским «Реалом», но суд отклонил его апелляцию.

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