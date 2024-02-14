Клаудиньо: удары издали — моя фишка ещё со времён Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал дальние удары своей сильной стороной и фишкой ещё со времён выступлений в чемпионате Бразилии. Накануне Клаудиньо забил гол дальним ударом в ворота «Сантоса» в матче Кубка равноправия. Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 4:1. Благодаря этой победе «Зенит» стал победителем Кубка равноправия.

«Удары издали — моя фишка и сильная сторона ещё со времён Бразилии. Сейчас я снова сконцентрирован на них и на дальних забросах. Рад, что всё получается», — сказал Клаудиньо в эфире телеканала «Матч ТВ».

27-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету полузащитника шесть игр и один гол в Фонбет Кубке России. В СМИ появлялись слухи о возможном уходе Клаудиньо из команды.