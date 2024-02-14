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Браим Диас заявил, что до сих пор поддерживает «Милан»

Браим Диас заявил, что до сих пор поддерживает «Милан»
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Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас высказался о своём отношении к «Милану». Напомним, на протяжении последних трёх сезонов атакующий игрок выступал за итальянский клуб на правах аренды.

«Позвольте мне сказать спасибо «Милану». Для меня было полезным время, проведённое в этой команде. Я был там очень счастлив. До сих пор слежу за «Миланом» и всегда буду их поддерживать. Я общаюсь с Тео Эрнандесом (левый защитник «россонери». — Прим. «Чемпионата») чаще, чем со своей семьёй.

Однако на данный момент я очень счастлив в «Реале», я сосредоточен на том, чтобы сделать здесь всё, что в моих силах для помощи команде», — приводит слова Диаса Sky Sport Italia.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Диас выступает за «Реал» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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