«Спартак» — «Кайрат»: Соболев открыл счёт

Сегодня, 14 февраля, проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Игра идёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.
На девятой минуте Даниил Хлусевич разогнал атаку москвичей, Михаил Игнатов поборолся и сделал пас пяткой в штрафную, а Александр Соболев набежал и пробил в дальний угол ворот.
После двух туров Зимнего кубка РПЛ «Спартак» набрал три очка и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице данного соревнования. В свою очередь, на текущий момент «Кайрат» провёл две игры на этом товарищеском турнире, в которых заработал три очка, в результате чего располагается на четвёртой строчке.
- 14 февраля 2024
-
20:24
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:13
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:47
-
19:47
-
19:44
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:26
-
19:17
-
19:17
-
19:13
-
19:06
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:27
-
18:25
-
18:24