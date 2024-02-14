«Спартак» — «Кайрат»: Хлусевич сделал счёт разгромным

Сегодня, 14 февраля, проходит матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются московский «Спартак» и казахстанский «Кайрат». Игра идёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

На девятой минуте Даниил Хлусевич разогнал атаку москвичей, Михаил Игнатов поборолся и сделал пас пяткой в штрафную, а Александр Соболев набежал и пробил в дальний угол ворот. На 14-й минуте Никита Чернов со своей половины поля сделал шикарный заброс за спину защитникам. Антон Зиньковский легко обыграл выбежавшего за пределы штрафной вратаря и закатил мяч в пустые ворота. На 54-й минуте Игнатов сделал пас к штрафной — Хлусевич красиво обыграл защитника, выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

После двух туров Зимнего кубка РПЛ «Спартак» набрал три очка и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице данного соревнования. В свою очередь, на текущий момент «Кайрат» провёл две игры на этом товарищеском турнире, в которых заработал три очка, в результате чего располагается на четвёртой строчке.