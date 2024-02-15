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Талалаев — о деле Промеса: давайте дождёмся, к чему приведёт апелляция

Талалаев — о деле Промеса: давайте дождёмся, к чему приведёт апелляция
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал новость о том, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был осуждён в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков.

«В Италии были дела, где апелляцию рассматривали год и больше, футболисты продолжали выполнять трудовые обязанности. Давайте дождёмся, к чему приведёт апелляция. Хотел бы я, чтобы такие футболисты выступали у нас в стране? Если брать класс игрока, то, конечно, у нас не хватает звёзд. Если говорить о репутации, то тут всё совсем по‑другому», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что форварда красно-белых Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Сторона игрока планирует подать апелляцию.

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