Ловчев: мне теперь молиться на Угальде? Это один игрок, а «Спартаку» нужно больше

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал разгромную победу московского клуба в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом». Напомним, игра завершилась в пользу команды Гильермо Абаскаля со счётом 6:0. Однако Ловчев призвал не переоценивать эту победу и высказался о недостатке качественных футболистов в «Спартаке».

«Не надо переоценивать победу «Спартака». Я не увидел новых игроков, я не увидел чего‑то нового у «Спартака».

Угальде? Мне теперь молиться на него? Это один игрок, а «Спартаку» нужно больше — в опорную и центральную зоны, в защиту. Ещё вратарь нужен. Это я так вижу, тренер видит по‑другому», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Лидирует в чемпионате «Краснодар».