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Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Сити» в преддверии матча АПЛ с «Челси»

Гвардиола рассказал о травмированных игроках «Сити» в преддверии матча АПЛ с «Челси»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии травмированных игроков команды в преддверии матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который состоится завтра, 17 февраля.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что Джек [Грилиш] не будет доступен к завтрашнему дню. Состояние Бернарду [Силвы] мы оценим на сегодняшней тренировке. Ковачич снова тренируется, как и Серхио Гомес. Насчёт всего остального посмотрим позже», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30.

После 23 туров АПЛ «горожане» набрали 52 очка и занимают второе место. После 24 игр в чемпионате Англии «Челси» заработал 34 очка и расположился на 10-й строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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